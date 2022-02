In pieno giorno spacca il finestrino ed entra nell'auto: ma gli agenti vedono tutto

In pieno giorno ha spaccato il finestrino per rubare all'interno di un'auto parcheggiata. Erano le 10.30 di ieri, 7 febbraio, e una pattuglia in borghese del commissariato Bolognina - Pontevecchio, in transito nel quartiere, ha notato un uomo con atteggiamento sospetto in via Ferravilla, così lo hanno seguito fino al parcheggio di via Michelino. Lì con l'aiuto di un coltellino e di un cavatappi ha spaccato il finestrino di un'auto, ha aperto lo sportello e ha iniziato a frugare, sotto gli occhi degli agenti che infine lo hanno bloccato.

I controlli sulla posizione dell'uomo, un cittadino tunisino di 32 anni, hanno rivelato che a suo carico era già stato emesso un ordine di espulsione e un foglio di via. Si tratta di un pluripregiudicato, con tre condanne per furti e rapine.

E' stato quindi arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato e dovrà rispondere anche di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare la città e il paese. Il processo per direttissima è previsto per la giornata odierna.

(Foto archivio)