Via Milazzo: agente fuori servizio sventa furto in strada

Un 24enne e un 29enne sono stati arrestati per furto dalla polizia ieri pomeriggio, al termine di un breve inseguimento. Vittima dell'episodio un ignaro negoziante cinquantenne, preso a scaricare della merce da depositare presso l'esercizio.

Secondo quanto ricostruito tutto è nato dopo che un poliziotto fuori sevizio ha notato due persone approcciare la vittima. Questi si sarebbero offerti di aiutare il cinquantenne nel portare i pacchi che l'uomo stava sistemando, lasciando peraltro per un breve momento l'auto incustodita.

All'offerta dei due l'uomo ha declinato, provvedendo egli stesso poi a portare via manualmente la merce. Non appena entrato nel locale, i due giovani si sono rapidamente divisi i compiti: mentre uno ha aspettato fuori, fungendo da 'palo', l'altro con un movimento ha frugato dentro l'abitacolo dell'auto, riuscendo a recuperare un voluminoso marsupio, con all'interno telefono e contanti. Con fare disinvolto, infine, entrambi i malviventi e si sono rapidamente allontanati.

Tutta la scena è stata osservata però nel frattempo da un poliziotto fuori servizio: non appena il furto è stato consumato, l'agente è intervenuto. A quel punto i due si sono divisi e hanno iniziato a fuggire, uno a piedi l’altro in bicicletta. Il poliziotto ha quindi inseguito il primo, chiamando nel frattempo aiuto via centrale radio.

Alla fine tutti e due i ragazzi sono stati fermati, con l'aiuto delle volanti: il 24enne, cittadino marocchino, è risultato avere anche un divieto di ritorno nel comune di Bologna, mentre sul 29enne grava qualche precedente in materia di reati contro il patrimonio. Per entrambi si è profilata l'accusa di furto aggravato in concorso.