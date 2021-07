Quasi 2 chili di droga 20mila euro in contanti: un arresto e una denuncia in centro

La Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 54 anni, già pregiudicato, e denunciato una donna di 37, entrambi cittadini marocchini, per spaccio in concorso. A seguito di alcune segnalazioni, gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento nel centro storico, che ha portato al fermo della coppia nel pomeriggio di ieri, 8 luglio, alle ore 17, quando è uscita con fare "guardingo" da uno stabile di via Miramonte.

L'uomo è stato controllato e trovato in possesso di tre panetti di hashish per un totale di tre etti e 100 euro. Ben altra cifra quella trovata nelle tasche della donna, ossia 8.850 euro. L'attività è continuata con l'ausilio dei cinofili, nell'appartamento del 54enne: lì sono stati rinvenuti 9.950 euro e il cane Jago ha scovato altri 15 panetti di hashish per un totale di 1,5 chili, nella cantina.

Il 54enne è stato arrestato e si trova in carcere in attesa di convalida, mentre la donna è stata denunciata.