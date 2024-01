Rissa tra minori in via delle Moline, accoltellato 17enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un 17enne è stato accoltellato alla gamba da un coetaneo. E' successo in via delle Moline angolo Mentana nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16 e sulla dinamica stanno approfondendo i carabinieri di Bologna centro, insieme alla ricerca dell'autore del gesto. I motivi del ferimento non sono stati resi noti, ma si presume che i due si conoscessero. Attualmente l'autore del gesto non è stato ancora rintracciato. Quanto al ferito, il 17enne in questione è stato portato al Sant'Orsola per le cure del caso, e non è in pericolo di vita.

Continua a leggere su BolognaToday