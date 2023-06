Centro: tra tavolini e dehors, ambulanza costretta alla retromarcia | VIDEO

La scena filmata da una residente, ma non sarebbe la prima volta. Coalizione civica: "Ricordiamocene quando ci arrabbiamo per la fine del piano straordinario dehors: la strada è di tutte, non solo dei commercianti"

Un video pubblicato da una residente sui social che filma l’ambulanza che in via delle Moline pedonale è costretta a fare retromarcia tra tavolini, sedie e "popolo della notte". E non sarebbe la prima volta. "Movida che evoca giovani nullafacenti, aggressivi e fastidiosi, una parola che criminalizza in modo indistinto la vita notturna, in modo facilone e poco realistico". "Quando la movida sono dehors, cioè economia, forse si comprende meglio perché la delega della Notte si chiama 'economia della notte', perché i commercianti, con la movida, ci riempiono i bilanci, ci pagano stipendi, ci fanno profitto". Così il gruppo consigliare di Coalizione in una nota diffuca oggi.

Quindi i commercianti "hanno colto l’occasione della riqualificazione della via per chiedere la pedonalizzazione e con il piano straordinario dehors Covid hanno trasformato la via in un ristorante a cielo aperto. Sicuramente bello, sicuramente meglio della frequentazione scarsa che c’era prima, ma poco compatibile, nella dimensione, con la funzione di viabilità della strada e con l’impatto ambientale per i residenti, dal momento che parliamo di 14 ristoranti su un totale di 17 attività. Nemmeno le bici volevano far passare e avevano posizionato cartelli fantasiosi, e violavano sistematicamente la disposizione dei 3,5 metri di spazio da lasciare al centro, al punto che c’è stata una rivisitazione della disposizione dei tavoli, eliminandone una fila", si legge.

"I dehors sono un grande alleato per l’economia di prossimità, ma ricordiamoci di quella ambulanza quando ci arrabbiamo per la fine del piano straordinario dehors: la strada è di tutte, non solo dei commercianti. E la movida è anche economia, non solo un problema di ordine pubblico. Proviamo ad affrontare i problemi con la giusta complessità, come sta facendo il Piano della Notte, invece di gridare allo scandalo senza rendersi conto che le stesse categorie che difendiamo sono parte del problema" concludono i consiglieri di Coalizione civica.