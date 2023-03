Evacuati negozi e case in via Moline: Vigili del Fuoco in pieno centro, strada chiusa al traffico

Erano le 19 circa di ieri, sabato 11 marzo, con le vie del centro affollate all'ora dell'aperitivo, complice anche il clima primaverile, quando le squadre del Vigili del Fuoco sono intervenuti in via delle Moline

Nella telefonata al 115 veniva infatti segnalato un forte odore di gas in strada che orinava dal civico 13.

I pompieri hanno quindi fatto evacuare alcuni appartamenti e negozi per circa 50 metri. La Polizia Locale ha chiuso la strada al traffico e ai pedoni ai pedoni per permettere ai tecnici del pronto intervento Hera di risalire alla perdita.

Il passaggio ai pedoni è stato riaperto nella notte, nel tratto tra le vie Capo di Lucca e Mentana, che risulta ancora chiuso al traffico.

Incendio in via Silvagni

Sempre nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per un incendio in un condominio in Via Silvagni, zona Murri. A prendere fuoco un tappeto all'ingresso del palazzo.