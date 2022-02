Via Mondo, agente in difficoltà, scende dall'auto e lo aiuta nell'arresto: premiato

Ha aiutato un agente in difficoltà con un sospetto durante un accertamento. Per questo un bolognese settantenne è stato ricevuto e premiato con un encomio dal questore Isabella Fusiello, che ha ricevuto il signore nei propri uffici in questura.

L'episodio risale all'altro giorno, quando una volante in transito su via Mondo ha cercato di controllare due ragazzi, che da subito si sono mostrati molto agitati. Durante le prime fasi del controllo stesso, uno dei due è improvvisamente scattato per scappare, inseguito da un agente, mentre l'altro si è avventato contro uno dei due agenti ingaggiando una colluttazione.

Qui è entrato in scena il settantenne, che stato transitando in auto. Visto il poliziotto in difficoltà, l'uomo è sceso e ha a sua volta ingaggiato l'aggressore, riportando la situazione sotto controllo. L'arrivo di altre volanti in supporto ha poi permesso di fare arrestare entrambi i soggetti, un 30enne algerino e un 40enne tunisino, entrambi con precedenti, che ora dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Al più giovane dei due sono stati trovati anche alcuni grammi di eroina, ragione per la quale è stata formalizzata la denuncia per spaccio. Al 40enne invece è andata peggio: su di lui pendeva un ordine di carcerazione per quattro anni e quattro mesi, immediato il trasferimento in carcere.