Via Montello: la "macchinetta" va in tilt, fa incetta di preservativi, latte e test di gravidanza

Alcuni cittadini lo hanno segnalato ai Carabinieri che questa notte sono intervenuti al civico 2 di via Montello. Lì un distributore automatico di cibi, bevande e altri prodotti è andata in tilt, così i passanti hanno portato via quello che potevano.

Un cittadino romeno di 32 anni ha però esagerato: ha fatto incetta di confezioni di preservativi, bevande energetiche e non, test di gravidanza e barrette di cioccolato, il tutto per un totale di 150 euro.

Benché altri avessero agito allo stesso modo, l'uomo è stato sorpreso dai militari che lo hanno denunciato per furto.