Derubata in chiesa da un uomo che aiutava: 33enne nei guai

Aveva derubato un'anziana all'interno di una chiesa e ha fatto la spesa con la sua carta bancomat, ma è stato rintracciato e denunciato. E' accaduto qualche giorno fa, durante una funzione religiosa nella chiesa di San Silverio di Chiesanuova, in via Murri.

La vittima, 81enne, non ha più trovato il portafogli che conteneva anche la carta di credito, poi utilizzata in alcuni negozi di generi alimentari per un totale di 60 euro. Seguendo i movimenti, i carabinieri della stazione di San Ruffillo hanno identificato il ladro, si tratta di un 33enne campano, senzatetto, che gravitava intorno alla parrocchia di via Murri.

La stessa anziana lo ha riconosciuto perchè lo aveva aiutato più volte. Il 33enne è stato anche trovato in possesso di un coltello. E' stato denunciato per furto e per il porto illegale di armi.

(Foto archivio)