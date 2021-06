Alla guida ubriaco dopo il coprifuoco: se la prende con gli agenti

Un 40enne cittadino italiano è stato denunciato questa notte dalla polizia dopo un controllo in via Murri. L'uomo è stato fermato dalla volante intorno alle 4:20, in pieno orario da coprifuoco. Intenzionati a chiedere motivo del suo spostamento, gli agenti hanno poi capito immediatamente che il soggetto era in evidente stato di alterazione alcoolica. Sottoposto all'etilometro, il risultato è stato confermato.

L'uomo però ha cominciato a dare segni di insofferenza al controllo, sfociati prima in epiteti nei confronti dei poliziotti e poi di un colpo al collo nei confronti di uno di loro. A quel punto, il 40enne è stato immobilizzato e messo in sicurezza, poi condotto in questura per accertamenti. Qui è scattata anche al denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla guida in stato di ebbrezza e alla sanzione amministrativa per la violazione del coprifuoco.