Blitz della polizia, Pub in Bolognina chiuso per 30 giorni: ma i gestori contestano la versione della questura

La Questura di Bologna ha chiuso per 30 giorni un locale della Bolognina, il pub Sunshine di via Nicolò Dall'Arca: lo segnalano sui social gli stessi gestori del bar pubblicando l'atto ricevuto dalla Questura, in cui si parla del "forte e inconfondibile odore di sostanza stupefacente" sentito dagli agenti durante il controllo e dell'atteggiamento "ostruzionistico" tenuto da parte degli avventori. Ricostruzione contestata dai gestori, che parlando di "accanimento" annunciano ricorso e promettono ai clienti: "Non ci arrenderemo".

Il controllo, così si legge nel provvedimento pubblicato sui social, è scattato alle 20 del 12 gennaio: in campo il personale della divisione di Polizia amministrativa e del Reparto cinofili della Polizia locale insieme ad altri reparti di Polizia, per un servizio ad "alto impatto" finalizzato al contrasto dello spaccio in Bolognina.

"Nonostante la limitatezza della superfice in uso, all'interno del locale vi era una forte densità di persone- si legge nell'atto- tale da rendere difficoltoso l'accesso del personale operante e il successivo controllo finalizzato al contrasto di uso di sostanze stupefacenti, in particolare da parte dell'unità cinofila. Sia nell'interno del locale che nel dehor esterno si percepiva un forte e inconfondibile odore di sostanza stupefacente vaporizzata, percepita da tutti gli operanti".

Gli avventori del locale, "pur in presenza della titolare dell'esercizio, che nulla faceva per agevolare il personale operante durante il controllo- scrive la Questura- mostravano immediatamente un atteggiamento intollerante e fortemente infastidito. Un avventore in particolare, in più occasioni, proferiva, con fare minaccioso e provocatorio, frasi offensive e denigranti nei confronti del personale di Polizia operante".

Secondo la relazione i clienti, "assiepandosi sulla porta d'ingresso del locale", hanno cercato di "volontariamente ostacolare l'accesso dell'unità cinofila che, una volta guadagnato faticosamente l'ingresso, pur in presenza di chiari segnali dovuti all'odore di sostanze cannabinoidi, visto il continuo atteggiamento ostruzionistico degli avventori non riusciva a muoversi liberamente". La maggioranza degli avventori ha tenuto "un atteggiamento ostile e provocatorio, indirizzando inoltre agli agenti applausi e frasi di scherno a sfondo politico" e anche il compagno della titolare, "già conosciuto alle forze dell'ordine- continua l'atto- adottava un atteggiamento ostile e per nulla collaborativo. Dalle successive identificazioni, diversi avventori risultavano avere pregiudizi di polizia, altri si rifiutavano di fornire le proprie generalità ma, per le crescenti problematiche di sicurezza relative all'ordine pubblico, si riteneva, di fatto, doversi concludere il controllo".

Diversa la versione della titolare: "Il giorno del mio compleanno", racconta, gli agenti sono arrivati "con i caschi in testa, chiudendo la strada, deviando il traffico, come se ci fosse uno sgombero, ma era solo il Sunshine. Hanno chiesto i documenti a tutte le persone, io e Antonio abbiamo chiesto a tutti i nostri clienti di dare i documenti e di collaborare per farli lavorare più veloce possibile". Dunque "non è vero che non abbiamo collaborato. Non è vero- continua il post- che i clienti non volevano collaborare ma volevano solo sapere il perché. Le forze dell'ordine sono andate via dicendo che era tutto regolare e che non avevano trovato nulla. Inoltre come fanno a contestarci l'odore di cannabis senza averla trovata o senza aver trovato clienti che la fumavano?"

