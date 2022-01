Via Nicolò Dall'Arca: prima la spaccata, poi tenta il furto

Un 27enne cittadino senegalese è stato arrestato in flagranza questa notte dalla polizia, con l'accusa di tentato furto aggravato. L'uomo, già pregiudicato per altri reati tra cui quello di rapina, è trovato all'interno di un negozio di parrucchiere in via Nicolò dall'arca, intorno alle 2:30.

Come appurato dagli agenti intervenuti sul posto, l'esercizio commerciale è stato trovato con la serranda divelta e il vetro d'ingresso infranto. Inoltre, l'uomo addosso è stato trovato con un rasoio e alcuni spiccioli, presumibilmente provenienti dal registratore di cassa del locale. Al termine degli accertamenti il 27enne è stato portato in camera di sicurezza: per domani il processo in direttissima.