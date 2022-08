Savena, salta tubatura in via Oretti: strada chiusa al traffico per lavori

Disagi ieri sera in via Marcello Oretti, nel quartiere Savena, dove il guasto a una condotta idrica ha allagato la strada e lasciato molti residenti senza acqua.

Sul posto sono intervenuti i tecnici Hera la strada è stata chiusa al traffico per permettere i lavori di ripristino.

#accadeora #Bologna via Oretti 21chiusa per lavori @GruppoHera fino a termine intervento; entrata ed uscita lato v. Felsina per i civ. 8-21 e lato v. E.Levante per civ. 4/4-15 #viabiliBO #PLBologna