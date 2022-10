Ancora tubature rotte in via Oretti, condomini senz'acqua

Tubature idriche ancora rotte in via Marcello Oretti, nel quartiere Savena. L'ulitma, con allagamento, si era verificata il 9 agosto scorso. La strada, come segnala la polizia locale, è chiusa al traffico per permettere l'intervento di riparazione da parte dei tecnici Hera.

Come riferisce un residente "in corrispondenza della Stazione dei Carabinieri, l'acqua è scesa dentro i garage condominiali di Via Oretti 6. Si tratta della terza rottura, nello stesso identico punto, in un anno. La rottura ha sollevato il mando stradale".

Per il nostro lettore "La rottura è stata riparata sommariamente, è stato rifatto l'asfalto, e a distanza di meno di due mesi il tubo si è rotto nuovamente nel medesimo punto. Ora sono in corso i lavori, da stamattina all'alba e tutto l'isolato è senza acqua. Se alla prima rottura fosse stata eseguita una riparazione a regola d'arte, non ci sarebbero state le ulteriori rotture e gli allagamenti ai seminterrati", conclude il residente.