Non rispetta le norme anti-covid: il sindaco chiude il bar alle 15

Mancato rispetto delle basilari misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, come segnalato da molti cittadini e confermato dai controlli della Polizia Locale, attività di ristorazione con modalità e in orari non consentiti, persone nello spazio adiacente al bar anche oltre l’orario consentito, assenza di qualunque attività di sensibilizzazione nei confronti della propria clientela per far rispettare le regole e per evitare assembramenti; violazione delle misure imposte dalla pandemia.

Per tutti questi motivi, il sindaco Virginio Merola ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura dalle 15 alle 6 del giorno successivo a un bar di via degli Ortolani. La chiusura alle 15 dovrà essere rispettata tutti i giorni fino al 10 marzo 2020.

"Non rispettare l’ordinanza comporta una multa da 400 a 1.000 euro. Se l’inosservanza delle misure viene reiterata, scatta la comunicazione al Questore di Bologna, come previsto dalla legge" ricorda il Comune.