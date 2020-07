Centro storico, strappa i cavi elettrici: nei guai vandalo recidivo

Ancora una denuncia per danneggiamento aggravato a carico di un cittadino bengalese di 33 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, regolare sul territorio italiano. Nella mattina di ieri, 27 luglio, la Polizia è intervenuta in via Paglietta pa seguito di una segnalazione: un uomo che sta armeggiando all'interno di una cabina di cavi elettrici, murata, della Telecom. Giunti sul posto gli agenti del commissariato Due Torri-San Francesco lo sorprendono mentre strappa i cavi elettrici e la cassetta in plastica dell'apparato telefonico. Una volta identificato, viene denunciato per danneggiamento aggravato.

L'uomo era già noto agli agenti perché responsabile nei giorni scorsi per un danneggiamento, presso uno sportello bancomat Bper di via Rizzoli alle 3 di notte. In quell'occasione intervenne una pattuglia della vigilanza "La Patria" in una notturna a Bologna, dopo essere stata allertata dalla Centrale Operativa per l’allarme suonato in un istituto bancario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arrivata sul posto si sono trovati di fronte al bancomat danneggiato con la tastiera divelta. Il responsabile del probabile tentato furto, era nelle vicinanze, permettendo così ai vigilanti di bloccarlo e consegnarlo alle Forze dell’Ordine.