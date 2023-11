Due incidenti sulla stessa strada a San Lazzaro: motociclista ferito

Due incidenti nel pomeriggio e in serata a San Lazzaro di Savena, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il primo, intorno alle 8 sulla rotonda Iqbal Masih, che collega via Paolo Poggi e via Caduti di Sabbiuno, dove un'auto e una moto si sono scontrate per motivi da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e i sanitari che del 118 che hanno trasportato il motociclista al Pronto Soccorso in codice di media gravità (2).

Più tardi, nelle vicinanze, in via Paolo Poggi, è stato un cane che, attraversando la strada, ha fatto perdere il controllo a un automobilista che ha sbandato, senza riportare ferite di rilievo.

Il cane, che era a passeggio con la padrona, è stato soccorso e affidato per le cure al canile di Ozzano dell'Emilia.

La notte tra ll'11 e il 12 novembre, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente tra Bologna e San Lazzaro, nei pressi della rotonda Verenin. Tre i feriti nello scontro. Una persona è rimasta incastrata all'interno dell'auto ed è stato liberato dopo l'intervento dei vigili del fuoco.