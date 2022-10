Svegliato mentre dorme nei locali dell'azienda: parapiglia con la polizia, agente ferito

Un 22enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza. E' successo in via Papini, dove il 22enne è stato trovato mentre dormiva in un ripostiglio dell'azienda.

Impiegato come dipendente, il giovane non è nuovo a questi comportamenti. Qualche giorno addietro -secondo quanto riportato dalla polizia- era stato ripreso perché trovato a dormire nei locali di servizio dell'ospedale Maggiore di Bologna, con il quale la ditta in questione ha un appalto per le pulizie.

Messo in ferie forzate in attesa della scadenza del contratto a termine, il soggetto poi risultato essere senza fissa dimora, ha stazionato la scorsa notte nei locali dell'azienda stessa, fino a che non è stato svegliato dagli agenti. Alle richieste di uscire dal ripostiglio il 22enne si è opposto, cominciando a frapporre resistenza, esito culminato in un parapiglia ingaggiato con un agente, che alla fine è stato ferito alla mano con una frattura, giudicata guaribile entro 35 giorni. Identificato e denunciato, il 22enne ha anche piccoli precedenti. Dentro il suo zaino è stato trovato anche un coltello da cucina e un taglierino, motivo per il quale è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.