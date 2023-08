Minaccia i passanti con la catena, nello zaino 3 coltelli

Passanti terrorizzati nel pomeriggio di domenica, 27 agosto, in via Ferruccio Parri, nel quartiere Navile, In diversi hanno chiamato il 112 per segnalare un uomo in stato di alterazione e molesto, con una catena in mano.

All'arrivo dei Carabinieri, è stato individuato e identificato: si tratta di un cittadino tunisino di 43 anni che aveva alzato il gomito. I militari gli hanno tolto di mano la catena e ispezionato il suo zaino trovando un coltello a serramanico, 2 coltelli multiuso e un cutter.

E' stato denunciato per porto abusivo di armi e sanzionato per ubriachezza.

La settimana scorsa, un 18enne ha minacciato con un coltello una dipendente della mensa, perché, secondo quanto riportato dai Carabinieri, non aveva gradito la qualità del pranzo che gli era stato somministrato.