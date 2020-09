VIa Passarotti: viavai sospetto da appartamento, due arresti

Qualcuno ha segnalato con la App Youpol l'andirivieni continuo in un appartamento, e la squadra mobile è così entrata in azione. Due arresti ieri pomeriggio a Bologna in via Passarotti, dove un 28enne e un 32enne sono stati portati in questura con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi cittadini tunisini, nel primo caso il giovane era già pregiudicato e aveva già ricevuto un decreto di espulsione a carico. Il secondo uomo invece è risultato incensurato. Nell'appartamento sono stati trovati in tutto 7 grammi di cocaina, un etto di hashish e un bilancino elettronico, oltre a circa 2mila euro in contanti.