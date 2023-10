Movida in via Petroni, Clancy sbotta: "Ambulanza bloccata? Stava facendo un intervento"

Nello stesso giorno in cui l'Associazione via Petroni minaccia conseguenze legali in caso di "mancato intervento" del Comune di Bologna sui problemi creati dalla movida, la vicesindaca Emily Clancy sottolinea che con i comitati dei residenti "c'è stato un dialogo costante, portato avanti da più figure della Giunta prima, durante e dopo gli stati generali. Un dialogo serratissimo, fino al momento in cui è stata scelta la modalità della diffida". Aggiunge Clancy, interpellata in aula da Samuela Quercioli (Bologna ci piace), Matteo Di Benedetto (Lega), Stefano Cavedagna (Fdi) e Francesca Scarano (misto): "Quando il dialogo viene interrotto da alcuni comitati, che preferiscono una comunicazione per vie legali, l'amministrazione risponde per vie legali.

Chiaramente rinnoviamo la disponibilità a riprendere il confronto de visu, se ci volesse essere, esattamente come facciamo ancora oggi con tanti altri gruppi di residenti, penso ad esempio a quelli di piazza Aldrovandi e dintorni, che abbiamo visto plurime volte negli ultimi mesi". Alle minoranze, poi, Clancy chiede di "cessare la narrazione sull'immobilismo dell'amministrazione perchè non c'è nulla di più distante dal vero e, al di là delle legittime differenze tra amministrazione e opposizioni, vorrei sapere: avete intenzione di stimolare una presa in carico complessiva sulla notte in città o pensate di continuare a fare muro e negare i passi avanti e il lavoro che si sta mettendo in campo, negando anche a voi stessi la possibilità di partecipare a quel lavoro in maniera costruttiva solo per propaganda politica?". Propaganda in cui rientra anche la "notizia falsa" dell'ambulanza bloccata in via Petroni nella notte tra mercoledì e giovedì: così la qualifica Clancy, visto che "è accaduto esattamente il contrario".

"L'ambulanza ferma? Non era bloccata, stava facendo un intervento"

La vicesindaca, invitando le opposizioni a "non creare allarmismo e verificare gli avvenimenti", spiega di aver appreso dall'Ausl che è successo "tutto il contrario di quanto riportato da alcuni consiglieri e in alcuni articoli di giornale". E cioè: l'ambulanza "era stata chiamata per trattare un paziente che stava esattamente in via Petroni, ferito alla caviglia. Infatti l'ambulanza ha raggiunto il paziente, nonostante il flusso di persone, a testimonianza di come talvolta i flussi possono anche essere ordinati- continua l'assessora- e si è fermata non perchè bloccata dalle persone nonostante le sirene accese, ma anzi intenzionalmente a sirene spente, per trattare il paziente per più di dieci minuti". Già da una visione "più accurata e oculata" del video circolato nei giorni scorsi, aggiunge Clancy, "si vede che l'autoambulanza è ferma con i soli lampeggianti accesi, necessarimente accesi, perchè ferma sulla carreggiata di una strada pubblica". Parlando poi più in generale del tema movida, "siamo fortemente impegnati, in diverse zone ci sono stati interventi importanti- rivendica Clancy- che hanno avuto impatto positivo". C'è in corso un "monitoraggio costante degli interventi assunti e della loro efficacia: vale- elenca Clancy- per gli street tutor, gli ausilari di prossimità, il coordinamento con le forze di polizia e il presidio di alcune aree, che ha visto anche l'intensificarsi della presenza solo della nostra Polizia locale". Poi c'è la novità street host: "Non una diavoleria ma una figura che ha avuto già successo in altre città del mondo", sottolinea l'assessora. Allo stesso tempo, "stiamo lavorando per distribuire i flussi" anche fuori dal centro, aggiunge Clancy: "Confermo che la Fiera è una zona su cui stiamo lavorando, così come altre in città anche attraverso gli usi temporanei".