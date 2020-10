Punto di riferimento per lo spaccio: chiuso bar in via Petroni

Si allunga la lista dei locali chiusi perchè frequentati da pregiudicati o per non rispetto delle norme anti-covid. L'ultimo in ordine di tempo è il "Caffè Petroni", nell'omonima via, in zona universitaria.

Il Questore di Bologna Gianfranco Bernabei ha firmato l'ordine di chiusura per 30 giorni, eseguita nella giornata di ieri, 9 ottobre, con sospensione della licenza.

All’esito della complessa operazione “Aquarius” condotta dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Bologna, il Comando Provinciale dell’Arma ha proposto l’adozione di un provvedimento ex art. 100 del TULPS poiché è emerso come il locale fosse diventato un punto di riferimento per l’attività di spaccio dell’organizzazione criminale.

La complessa indagine sull'importazione a Bologna di cocaina purissima dal Sud America, aveva portato a indagare 10 persone e all'arresto di un gestore del locale.

Operazione Aquarius

Scattata a giugno 2020, l'indagine era partita da una precedente operazione del marzo 2016, denominata 'Mi vida', dove vennero sequestrati 506 Kg di cocaina, seguendo la scia di una banda di 'bancomattari'.

A tre mesi dagli arresti, inoltre, a settembre arrivarono i sequestri per tre dei nove indagati nell'operazione per il valore di 300mila euro.