Movida e rumore in via Petroni, Confesercenti stronca il comitato: "Danneggia attività, allarmismo inutile"

Scontro e scintille tra due dei protagonisti, nella lunga polemica attorno alla movida e al rumore lungo via Petroni. Con una nota, Confesercenti stronca senza mezzi termini l'iniziativa che il comitato Via Petroni e dintorni aveva fatto sapere di avere promosso qualche giorno fa, e cioè di avere inviato una diffida legale al comune di Bologna nel merito della questione, con tanto di rilievi fono metrici.

La rappresentanza dei commercianti non ha affatto gradito i toni e il senso dell'affondo del comitato, e contrattacca. Confesercenti Bologna è "molto preoccupata per il pesante danno di immagine che questa contrapposizione polemica si ripercuote sulla città e sulla sua vocazione turistica" definendo quelle del comitato "campagne allarmistiche" che si rivelano "un danno di immagine ed economico alle imprese commerciali e di pubblico esercizio che, per la loro presenza, garantiscono vivibilità e sicurezza sotto le Due Torri".

Il focus si riafferma proprio su via Petroni dove "appare stupefacente la polemica" in quanto "bar, ristoranti, osterie e pub chiudono all’una di notte (come previsto da un’ordinanza del Comune di Bologna) e nessuna attività economica della strada ha la concessione del dehors".

"Siamo convinti -prosegue la nota dei commercianti- che i veri problemi del degrado e della sicurezza siano lo spaccio, la microcriminalità, l’abusivismo commerciale, presenti in ampie zone della città". Infine l'avvertimento: Confesercenti tutelerà "anche attraverso il proprio ufficio legale, gli interessi delle imprese associate che fossero oggetto di pubblicità negativa, segnalazioni artefatte, diffamatorie e fake news".