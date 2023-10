Via Petroni, denuncia dei residenti: "Ogni fine settimana così, e le ambulanze faticano a passare" | VIDEO

Un'ambulanza bloccata in mezzo a via Petroni dal grande afflusso di giovani in strada per la movida notturna in zona universitaria a Bologna. E' il video, l'ennesimo, perché non è la prima volta che accade, diffuso oggi dai comitati dei residenti della strada. Nelle immagini si vede il mezzo di soccorso, che però non ha le sirene accese, solo i lampeggianti, fermo in mezzo alla via mentre decine di ragazzi passeggiano accanto all'ambulanza e sotto i portici.

Nel video, oltre al vociare della gente in strada, si sente anche la voce del residente che filma tutto dalla finestra di casa sua sottolineare che "questa è la situazione in cui viviamo costantemente nei weekend e nei giorni di festa, con un po' di calma apparente nei giorni infrasettimanali. Se a voi sembra una cosa normale, non lo so. Da qui è una fiumana completa fino a piazza Aldrovandi, dove ormai neanche gli autobus passano più".

Il video viene rilanciato dal capogruppo della Lega al Comune di Bologna, Matteo Di Benedetto. Che va all'attacco. "Il video di via Petroni- afferma il leghista- che riprende un'ambulanza bloccata da un flusso costante di gente, il tutto immerso nel rumore oltre ogni limite consentito dalla legge, è la chiara rappresentazione del fallimento delle politiche del Pd. Cittadini abbandonati, sicurezza mancante, street tutor inesistenti. Questo quanto rappresentato e testimoniato dai residenti".

Di Benedetto chiede quindi al sindaco Matteo Lepore e alla sua Giunta "di fare mea culpa, chiedere scusa ai residenti e prendere misure serie per cambiare davvero la situazione. Non è possibile che i cittadini di quelle vie siano considerati di serie B. Ci chiediamo poi perché in alcune zone della città ci sia una costante e giusta attenzione al rispetto di tutte le normative, mentre in altre, come in questo caso, l'amministrazione continui a voltarsi dall'altra parte e fare finta di nulla. Da anni chiediamo l'attuazione di misure concrete e le nostre proposte vengono regolarmente respinte. Lo stesso vale per le richieste dei residenti. È l'ora di invertire la rotta e rimettere al centro il bene della comunità", insiste il capogruppo del Carroccio.