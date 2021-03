Rogo in via San Petronio Vecchio: 33enne denunciato per incendio colposo, due appartamenti inagibili

Quanto ieri sera poco dopo le 22.30 le volanti della Polizia sono arrivate in via San Petronio Vecchio, hanno trovato i Vigili del Fuoco che stavano spegnendo un incendio in un appartamento al piano terra. L'inquilino, come accertato dagli agenti, aveva "alzato il gomito" e per questo è stato sanzionato: si tratta di un 33enne italiano che ha riferito di essere l'autore del rogo, provocato, a suo dire, mentre stava cucinando. L'appartamento era completamente distrutto e inagibile come quello del piano di sopra, fortunatamente disabitato.

Alcuni degli inquilini del palazzo sono rimasti intossicati. Il 33enne, dopo essere stato dimesso dall'ospedale per gli accertamenti, è stato denunciato per il reato di incendio colposo.

Alle 4.40 un'altra denuncia

Dopo aver lasciato gli uffici della questura ha rifiutato l'assistenza dei servizi sociali per trovare una temporanea sistemazione, dicendo che sarebbe andato da un'amica. Contrariamente a quanto dichiarato però è tornato nel suo appartamento e ha dato in escandescenza. Alle ore 4:40 circa, è stato nuovamente denunciato, questa volta per molestia o disturbo alle persone.