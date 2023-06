Nei parcheggi si entra contromano? "Qualcuno deve ripetere la terza elementare" | FOTO e VIDEO

"Un risveglio strano, dalle prime luci dell'alba il settore strade del comune di Bologna ha dipinto le linee di demarcazione degli stalli di sosta gratuita lungo la carreggiata, da questa mattina il telefono del consigliere del quartiere Savena Antonio Basile è rovente". A raccontarlo è il capogruppo di Forza Italia in Comune, Nicola Stanzani: "Cittadini disorientati, residenti stupiti, commercianti arrabbiati, un risveglio strano in via Po a Bologna, il settore strade del comune di Bologna ha dipinto le linee di demarcazione degli stalli di sosta gratuita lungo la carreggiata a senso unico, i parcheggi sono a lisca di pesce, ma al contrario rispetto al senso di marcia, e per utilizzarli i cittadini sono costretti a un'ampia manovra che li porta quasi ad essere contromano, oppure a fermarsi in mezzo alla strada e ad entrare in retromarcia nello spazio di sosta".

Un episodio anche contrario "alle norme, dato che l'art. 149 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada stabilisce chiaramente che gli stalli debbano essere inclinati di 45 gradi - spiega Stanzani - evidentemente qualcuno nel Comune di Bologna deve ripetere la terza elementare e imparare come si misurano i gradi, dato che quei parcheggi sono ribaltati rispetto al senso della strada, posti quindi a 135 gradi, in contrasto con la norma nazionale".

Stanzani ha sentito anche alcuni esercenti della zona: "E' una lotta continua, vogliono togliere i posti alle auto per beneficiare i ciclisti? Dove parcheggiano per prendere il giornale - dice una edicolante - tanto non ce n'è uno che rispetti le ciclabili, tutti sul marciapiede".

"Io faccio un aerosol di benzina e gasolio, qui nessuno rispetta il rosso, è demenziale" ha detto un'altra signora.

"Scomodo e illogici"

"I parcheggi così sono talmente scomodi e illogici - continua il capogruppo - che anche il mezzo degli operai che stanno dipingendo le righe, il primo mezzo che ha avuto l'onore di utilizzare quei parcheggi, è posteggiato secondo il senso comune, occupando due posti e al contrario rispetto a quanto disegnato.

Errore materiale o l'ennesimo atto per rendere più difficile (e pericolosa) la vita degli automobilisti?

Speriamo che almeno su questo tema il Sindaco della città più progressista d'Italia possa dare una risposta e porgere le sue scuse ai cittadini che ne subiscono le scelte, e non ridere di loro come al solito".