Via Pomponazzi, furto in auto: 4 minori nei guai

Dopo aver saccheggiato una vettura in sosta avrebbero anche tentato di introdursi in un condominio

'Baby gang' nei guai per aver prima messo a segno un furto e poi tentato di introdursi all'interno di un condominio. E' accaduto ieri in Via Pietro Pomponazzi. Da quanto si apprende, una residente notando un gruppetto di minori armeggiare introno al portone di un condominio si è insospettita e ha allertato la polizia. Agli agenti la donna ha anche riferito di aver poco prima subito un furto ai danni della propria auto parcheggiata in zona. Dalla vettura erano stati asportati vari oggetti, compreso un mazzo di chiavi con le quali i ragazzini hanno cercato di aprire il portone intorno al quale sono stati pizzicati all'opera.

Il quartetto - composto da tre italiani tra i 15 e i 16 anni e un 17enne ucraino - ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per furto.