Doppia spaccata in via Ponchielli: danni e fondo cassa rubato

Doppia spaccata questa notte in via Pochielli, zona Foscherara, dove a essere presi di mira sono stati rispettivamente una lavanderia e una negozio di riparazione scarpe del centro commerciale San Ruffillo. In entrambi i casi i malviventi hanno rotto la porta a vetri e ci sono diretti immediatamente verso la cassa della quale hanno asportato Il contenuto.

La polizia è arrivata intorno all'una, su segnalazione di un istituto di vigilanza, trovando la porta in frantumi. Sulla base di un primo conteggio, è di circa 500 Euro il denaro asportato nel primo negozio, 200 nel secondo. Gli agenti stanno visionando le telecamere nei dintorni per cercare di risalire all'identità dei malviventi.