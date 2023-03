Insediamento abusivo: nuovo sgombero della polizia locale, rimosse 5 tonnellate di rifugi di fortuna

A pochi giorni di distanza da un consistente sgombero di baracche dal Lungoreno, la polizia locale insieme con Hera ed Enel hanno sgomberato un altro alloggiamento di fortuna da parte di soggetti senza fissa dimora. E' successo nella giornata di ieri, quando gli agenti sono intervenuti in un'area di proprietà comunale in via Emilia Ponente nel quartiere Porto Saragozza. Al termine delle operazioni la zona è stata ripulita da circa 7 mila kg di rifiuti. Secondo quanto riporta una nota di Palazzo D'Accursio, in zona era stato segnalato un allacciamento non in sicurezza in un palo della rete elettrica all’interno dell’area. Non è chiaro se l'insediamento fosse abitato al momento dell'arrivo della polizia locale, né se siano stati denunciati o meno gli eventuali abitanti.

Esulta FDi: "Merito nostro se il Comune è intervenuto"

"Finalmente, dopo le innumerevoli segnalazioni ed interrogazioni che abbiamo formulato all’amministrazione comunale, oggi è stata ripulita la discarica di rifiuti creata dai nomadi nell’area di bivacco abusivo di Emilia Ponente 3". Così il gruppo di Fratelli D'Italia commenta la notizia dell'avvenuto sgombero. Nonostante l’area fosse di proprietà comunale"l’amministrazione ha impiegato troppo tempo per ripulirla -è la chiosa- questa è sicuramente una prima vittoria di Fratelli d’Italia e della legalità, per tutti gli abitanti della zona ed i fruitori del Maggiore la situazione di degrado era insostenibile. Ora però temiamo verrà ricreata in breve tempo dai nomadi stessi. Il Comune monitori costantemente l’area e la mantenga pulita sanzionando chi dovesse nuovamente impiegarla come discarica per i propri rifiuti e le proprie deiezioni. Altrimenti, nel giro di poche settimane saremo daccapo".