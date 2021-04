Spaccio via del Pratello: la Polizia ferma il taxi e arresta il passeggero

Alle spalle aveva già diversi precedenti il cittadino egiziano 39enne arrestato nella serata di ieri, 2 aprile, quando alle 23.30 gli agenti di una volante del commissariato San Francesco lo hanno notato, mentre usciva con una certa fretta usciva da un palazzo di via del Pratello.

L'uomo è salito su un taxi e, visto l'orario, il divieto di spostamento e l'atteggiamento sospetto, con l'ausilio della volante del commissariato Santa Viola, i poliziotti hanno intimato l'alt al taxi e sottoposto il passeggero a controllo.

L'uomo, gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, un bilancino e bustine di plastica trasparente. La perquisizione è continuata all'interno del domicilio 39enne, nel condominio da dove era stato visto uscire. Lì sono stati trovati altri 35 grammi di cocaina. 3 grammi di marijuana, decine di bustine e due bilancini di precisione. L'uomo, già gravato da divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna, è stato tratto in arresto per spaccio. Il processo per direttissima è previsto per la mattinata di oggi, 3 aprile.