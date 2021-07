Bnb "base di spaccio": il questore lo chiude per 2 settimane

Era già stato oggetto di un controllo da parte dei carabinieri, terminato con l'arresto di tre persone. Ora il questore Gianfranco Bernabei ha applicato un provvedimento di chiusura di 15 giorni per il Bnb di via Ranzani già oggetto del blitz lo scorso sette luglio.

Lì i militari, durante una perquisizione, avevano trovato diverso stupefacente oltre che contanti e materiale per il confezionamento. Dagli ulteriori accertamenti svolti poi, è emerso inoltre che la struttura ometteva di registrare la presenza degli alloggiati e di effettuare la relativa comunicazione alla questura.

Non è la prima struttura di accoglienza nel mirino delle autorità per attività illecite o frequentazioni ritenute a rischio. Solo nelle ultime due settimane sono stati sanzionati una struttura in via Saragozza, un bari in via Matteotti, un bar in via Mazzini e un altra struttura ricettiva sempre in via Matteotti.