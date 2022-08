Incendio in via Rialto, appartamento a fuoco: morto un gatto | VIDEO

Vigili del fuoco in forze, gli occupanti dello stabile evacuati. Nessun ferito o intossicato, ma la piccola bestional non ce l'ha fatta

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in via Rialto a Bologna, coinvolgendo -a quanto si apprende- un appartamento al quinto piano in una palazzina. I vigili del fuoco si sono recati sul posto con diverse unità e hanno fatto evacuare lo stabile. Un'alta colonna di fumo nero è rimasta visibile verso il centro storico.

Sul posto anche i carabinieri. Dopo lo spegnimento delle fiamme, una perlustrazione ha fatto trovare morto un gatto, che si ritiene possa essere quello del proprietario della casa divorata dalle fiamme. Il padrone della bestiola infatti non era in casa al momento dello scoppio dell'incendio, dal momento che si trova in ospedale. L'animale era stato affidato alle cura di alcuni vicini e parenti, che si alternavano per dargli da mangiare.