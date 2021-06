Distributore nel mirino dei ladri: "E' la terza volta in tre mesi, costretto a installare la telecamera"

VIA RIGHI. Per il gestore del negozio: "C'è un gruppo che gira a fare danni da qualche tempo"

"E' accaduto alle 6 di questa mattina, non erano le tre di notte, con tanto di piede di porco e rumori vari". E' lo sfogo a Bologna Today di Alessio, gestore del negozio Euroshop al 17/19 di via Righi. Questa mattina un uomo con il volto coperto, è arrivato in bicicletta e ha scassinato il distributore automatico portando via marijuana legale e bibite per circa 500 euro.

Sul posto è arrivata la Polizia e la Scientifica che ha fatto i rilievi del caso: "Sono stati molto meticolosi, è la terza volta in tre mesi - continua il commerciante - non ne posso più, sono stato costretto a installare a mie spese una telecamera nascosta. E' accaduto in mezzo all'incrocio, in tutta tranquillità".

Non è un caso isolato: "Hanno provato anche ad aprire quello di un amico in via dei Giudei sempre questa notte - aggiunge l'esercente - mentre ci sono riusciti in via Mascarella già due o tre volte. C'è un gruppo che gira a fare danni da qualche tempo".

"Qui ci sono anche i lavori per la pedonalizzazione - spiega Alessio - speriamo che non si spostino qui da Piazza Verdi, se questi sono i presupposti"...