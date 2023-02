Aggressione in via Rimesse: 17enne ferito al torace con un paio di forbici

Gli uomini a bordo di una volante della Polizia in transito in via Rimesse nel pomeriggio di ieri sono stati fermati da alcuni testimoni che avevano assistito a una lite fra giovani, durante la quale uno dei due ha ferito l'altro al torace utilizzando un paio di forbici. L'autore del gesto, un 17enne straniero e irregolare sul territorio, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato presso l'istituto minorile del Pratello.

Il giovane colpito, tunisino come il suo aggressore e anche suo coetaneo, ha riportato lesioni per venti giorni di prognosi. Il fatto è accaduto intorno alle 14.30 e la Polizia ha individuato il responsabile circa un'ora dopo, avvalendosi delle testimonianze e dalle indicazioni di chi ha assistito all'episodio.