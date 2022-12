Grossa perdita di acqua: chiuso lungo tratto di via Riva Reno

Da questa notte via Riva Reno, nel tratto tra piazza Azzarita a via San Felice, è chiuso al traffico per lavori. Intorno alle tre infatti una grossa perdita di acqua è fuoriuscita dall'asfalto, provocando anche il parziale allagamento degli scantinati di alcuni negozi. Sul posto personale Hera per cercare di ripristinare il tutto e contenere la fuoriuscita di acqua. Nel tratto interessato il traffico è stato chiuso.

Notizia in Aggiornamento