Via Rizzoli, incidente durante lavori in negozio: diversi intossicati, un ferito e traffico in tilt

Incidente con infortunio questa mattina lungo via Rizzoli. Vigili del fuoco, Polizia locale e ambulanze si sono recati in forze presso i locali di un noto negozio di via Rizzoli, dirimpetto a piazza Re Enzo, dove poco dopo ne è uscito un uomo in barella.

In base ai primi riscontri sembra che si sia trattato di un evento accidentale: un'impresa che stava facendo dei lavori presso lo stesso stabile avrebbe inavvertitamente fatto scattare un sistema fumogeno antifurto, i cui vapori sarebbero finiti sul volto di una persona, non è chiaro se un operaio, un commesso un cliente che in quel momento si trovava all'interno dell'esercizio commerciale. Lo stesso uomo investito dalla nube, un uomo sulla quarantina, è stato poi portato in ospedale per accertamenti, ma non risulta ferito in modo grave. Insieme a lui, diverse persone avrebbero respirato i vapori del nebbiogeno, rimanendo leggermente intossicate. Tutte le perosne presenti al momento dell'incidente -che ha coinvolto anche il vicino locale di una nota marca di abbigliamento- sono state fatte evacuare.

Del pari nelle prime ore dell'intervento molti sono stati i curiosi che si sono affacciati a vedere il grande dispiegamento di mezzi. Si è creato quindi un ingorgo di auto e mezzi pubblici, tra cui anche l’investimento da parte di una vettura di un pedone sulle strisce, fortunatamente senza conseguenze. La polizia locale ha provveduto a gestire il traffico e sbrogliare la situazione viaria. L'allarme è rientrato dopo circa un'ora dall'intervento.