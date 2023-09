Spaccio di cocaina nel parco del circolo sportivo: per due rimpatrio lampo

Un arresto in flagranza ha portato a un rimpatrio lampo di due cittadini stranieri. E' accaduto il 21 settembre, quando, sulla base degli esposti dei gestori del circolo sportivo di via Romita, nel quartiere Navile, gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno organizzato gli appostamenti.

Dopo aver assistito ad alcuni scambi nell'area verde del circolo, hanno fermato tre cittadini marocchini di 35, 32 e 31 anni, due dei quali irregolari e uno senza fissa dimora. Sono stati arrestati per spaccio: per due, dopo la convalida, è stato immediatamente disposto il rimpatrio verso il paese di origine e questa mattina sono stati accompagnati al CPR di Roma. Per il terzo, è scattato il divieto di dimora in città.

Sono statiidentificati anche i "clienti" che avevano acquistato cocaina con il sequestro di circa 6 grammi.