Tentano furto nel garage, ma le telecamere vedono tutto: inseguiti dal proprietario

Due giovani sono stati fermati dalla polizia per tentato furto in un garage. E' successo ieri sera in via Roncaglio, intorno alle 22. I ragazzi, un 20enne e un 17enne, sono stati bloccati dagli agenti dopo la chiamata al 113 dei proprietari della rimessa.

Tutto è iniziato quando l'impianto di videosorveglianza, installato in prossimità delle serrande del garage in questione, si sono attivate e hanno cominciato a filmare, notificando al proprietario l'attività. Mentre la moglie ha chiamato la polizia, l'uomo è sceso giù sorprendendo i due intenti a forzare l'ingresso del vano.

Ne è nato un inseguimento, finito poi con i poliziotti che in due fsi hanno bloccato la fuga dei ragazzi. Il più grande è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato furto in abitazione. Il secondo -minorenne- 'solo' denunciato per il medesimo reato e per porto abusivo di armi (un coltellino) e riaffidato ai genitori.