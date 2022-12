Uomo barricato in casa, momenti di tensione a Corticella

Momenti di tensione in via Roncaglio, non lontano dalla via Corticella, nel quartiere Navile. Oggi, intorno all'ora di pranzo, la Polizia ha effettuato un controllo presso un'abitazione, ma il proprietario dell'appartamento, un anziano, dapprima si è rifiutato di aprire, poi avrebbe minacciato gli agenti, e infine si è barricato in casa.

Sul posto sono giunti diversi equipaggi che hanno anche cinturato l'area in via precauzionale.

Infine gli operatori di Polizia sono entrati all'interno dell'abitazione e hanno bloccato così l'uomo, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti psichiatrici. Non si registrano feriti.