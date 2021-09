Tentano furto in appartamento: i condomini li fanno arrestare

Trovati in flagranza dagli agenti, avevano appena iniziato l'effrazione

/ Via Sabotino

Sono stati tutti arrestati i quattro giovani trovati questa notte in un cortile di un condominio in zona via Sabotino, intenti a scassinare una porta-finestra di una abitazione al piano terra.

A chiamare la polizia sono stati diversi condomini, che hanno visto le ombre muoversi nel giardino. A finire con le manette ai polsi sono stati tutti ragazzi dai 18 ai 23 anni, tre dei quali cittadini egiziani e un quarto cittadino marocchino.

Sul posto gli agenti non hanno trovato attrezzi da scasso ma il gruppo è stato trovato vicino alla zanzariera tagliata e alla porta-finestra che evidentemente era stata oggetto di un tentativo di scassinamento. Dopo gli opportuni accertamenti, i quattro sono stati arrestati e accusati di tentato furto in abitazione in concorso.