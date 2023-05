Nuova piena Ravone, via Saffi chiusa. Preferenziali aperte per sbloccare il traffico

Dal comune di Bologna l'ok all'apertura di alcune preferenziali per cercare di smorzare la congestione del traffico cittadino, messo a dura prova dal maltempo di questi giorni, trascorsi tra allagamenti e strade chiuse.

Il nodo più problematico quello intorno via Saffi - già ieri chiusa al traffico per esondazione sotterranea del Ravone. Questa notte - aggiornano da Palazzo D'Accursio - si è verificata un’altra piena del torrente, sempre nello stesso punto di ieri, che ha provocato allagamenti che hanno coinvolto anche un negozio al civico 22 e ad alcune cantine. Provati i residenti della zona. C'è chi si è sfogato alle telecamere di BolognaToday puntualizzando come ciclicamente la via sia soggetta a allagamenti e disagi.

Acqua ritirata ma via Saffi resta chiusa

Il peggio però sembrerebbe essere passato. Tra le 3 e le 4 di questa mattina l'acqua si è ritirata lasciando danni anche all’asfalto. L’assessore Borsari nella notte si è recato sul posto per seguire l’evoluzione della situazione. Gli operatori di Hera e del Global strade sono sul posto per la pulizia. La via rimane dunque chiusa da via del Chiù ai viali.

Preferenziali aperte: ecco quali

Questa mattina, per aiutare il deflusso del traffico nella zona ovest della città particolarmente congestionata, sono state aperte le preferenziali di via Saffi (da via del Timavo verso il centro), via A.Costa, via Porrettana e via Saragozza. Quindi non verranno fatte multe a chi percorre queste preferenziali, specifica l'amministrazione comunale in una nota.

Smottamenti e allagamenti in altre arterie cittadine

Per quel che riguarda le altre strade del territorio comunale si registrano alcuni smottamenti ed allagamenti in via delle Lastre/zona San Mamolo, con problemi di circolazione ma senza danni a persone. Smottamenti si sono verificati anche nel parco di Villa Spada. (L a mappa delle strade chiuse da Anas nella giornata di oggi, 3 maggio )

Un'ora per percorrere 2 km. Si invoca anche sblocco ZTL

Non solo le preferenziali aperte, ma anche lo stop momentaneo alla Ztl. E' la richiestaq che arriva da Fratelli d'Italia. "Dalle 7 di questa mattina la città è totalmente paralizzata, in particolare la zona Ovest, con tutti i viali bloccati e tutte le radiali in uscita verso la tangenziale- dice Stefano Cavedagna, capogruppo Fdi al Comune di Bologna- abbiamo già ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini che ci dicono occorrere oltre un'ora di tempo per percorrere due chilometri di strada. Non è possibile che ogni volta che a Bologna piove si riproponga questa stessa situazione provocata dalla mancata manutenzione dei canali e delle strade. La Giunta Lepore si impegni velocemente a ripristinare una situazione ordinaria, perché lo stato attuale non è sostenibile dai bolognesi che ogni volta che in città cadono più di due gocce impiegano ore per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola o, comunque per spostarsi per ragioni personali".

Nell'immediato, per Fdi, il Comune deve quindi aprire il centro storico e sospendere la Ztl "almeno in questi momenti di emergenza per garantire una piena scorrevolezza del traffico".

