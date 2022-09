Via Saffi chiusa al traffico dalla Porta a via del Chiù

Via Saffi è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per cedimento di tutta la carreggiata, come si vede da una spaccatura che va da lato a lato della strada: la viabilità è interrotta da Porta Saffi a via del Chiù. Transenne dunque per delimitare l'area che vede uomini al lavoro, con accesso consentito ai soli residenti. Così come segnalato anche da alcuni bolognesi che abitano in zona, già all'alba di oggi i segnali erano dove lì vediamo adesso (le transenne della foto), in concomitanza della Canaletta Ghisiliera, che è un corso d’acqua artificiale derivato dal Canale di Reno.