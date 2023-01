Via Saffi chiusa per lavori: traffico in tilt per tutta la mattina

E' stata chiusa nella serata di ieri, 23 gennaio, e riaprirà domani Via Saffi. Questa mattina molti automobilisti sono rimasti bloccati, soprattutto in uscita dal centro città.

I tecnici sono a lavoro per un intervento di ripristino della pavimentazione all’altezza della copertura del canale torrente Ravone. Il termine è previsto entro la mattinata di domani.

"Si tratta dello stesso punto, all’incrocio con via del Chiù, che già ha dato gli stessi problemi di tenuta nei mesi passati - fa sapere il Comune di Bologna - Una soluzione definitiva arriverà con il cantiere della linea rossa del tram che prevede il rifacimento completo della copertura del torrente".

Situazione quindi del tutto simile a quella di inizio settembre, a causa del cedimento del manto stradale, quando, a causa del cedimento del manto stradale, in concomitanza con il ritorno alle scuole di infanzia, la stessa via Saffi e le strade limitrofe si erano intasate.

