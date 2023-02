Via Saffi: "Nuovo cedimento della strada", Lega attacca

L'ammanco di asfalto è minimo questa volta, ma comunque un segnale è stato posizionato in mezzo alla carreggiata. Nuovo cedimento in via saffi, a una deina di giorni dall'ultimo intervento. Un piccolo avvallamento infatti si è formato, apparentemente in un punto dove appena pochi giorni prima si erano tenuti ulteriori lavori di assestamento del manto stradale.

Il nuovo cedimento non ha causato le stesse interruzioni del traffico delle volte precedenti, ma è bastato perché la Lega intervenisse sul tema, facendo notare l'ennesima rottura nello stesso punto a distanza di pochi giorni.

“Attendiamo entro qualche mese il prossimo cedimento. Già a settembre avevamo evidenziato la necessità di verifiche e lavori strutturali perché da anni il manto stradale è in sofferenza. La sinistra ci ha ignorato e questo nuovo episodio certifica la responsabilità politica di chi governa questa città. Vogliono proiettare Bologna nel futuro ma non sono in grado neanche di gestire le buche per strada”, ha dichiarato il consigliere comunale Matteo Di Benedetto.