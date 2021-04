Vola dal quinto piano: è grave, accertamenti della polizia in corso

L'uomo caduto alla finestra al termine -sembra- di una lite in un appartamento

Sono critiche le condizioni di un trent'enne, trovato riverso a terra ieri sera in via Saffi dopo una caduta di una ventina di metri dalla finestra di uno stabile di via Saffi, zona Porto.

E' successo intorno alle 22:30. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, ambulanza e polizia. L'uomo è stato trovato all'angolo con via San PIo V, con diversi traumi, verosimilmente riportati nella caduta. Soccorso e caricato dal 118, è stato trasportato in gravissime condizioni al vicino ospedale Maggiore.

La polizia sta ricostruendo la dinamica dei fatti: in base ad alcune testimonianze, dall'appartamento dove il giovane dimorava si erano sentite delle forti urla. Ancora da chiarire se la caduta sia stata la conseguenza di un evento accidentale o volontario e se eventuali altri presenti oltre al trent'enne abbiano avuto un ruolo o meno nell'accaduto.