Maltempo, il Comune riapre via Saffi

Alle 17 di oggi riaprirà via Saffi, dopo il cedimento della strada per via del maltempo di questi giorni. Terminate le operazioni di pulizia del canale Ravone che si sono svolte nella prima mattinata di oggi, e un nuovo sopralluogo dei tecnici del Comune "che ha confermato le condizioni di assoluta sicurezza", fa sapere l'amministrazione comunale in una nota, si è deciso di riaprire la strada, "grazie al lavoro straordinario svolto dagli uffici comunali e dalle imprese coinvolte". Il Comune fa anche sapere che nelle prossime ore si ultimeranno alcune lavorazioni di ripristino della segnaletica.