Incendio in via Salgari: soccorsi sul posto, famiglie evacuate e quattro intossicati

Incendio in appartamento in via Salgari. Vigili del fuoco e ambulanze sono presenti in numero dal tardo pomeriggio di oggi in uno dei palazzi del 'virgolone' del Pilastro. Al momento non si conosce l'entità del danno dei locali oggetto del rogo, le operazioni sono in corso di svolgimento. Al momento -a quanto si apprende da un primissimo bilancio parziale- si parla di quattro intossicati e due famiglie evacuate.

Notizia in aggiornamento