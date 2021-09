Cane infastidisce la sua cagnolina: lui lo butta nel cassonetto

Un 62enne, cittadino italiano di origini lombarde, è stato denunciato per maltrattamento di animali dalla polizia. E' successo ieri nel tardo pomeriggio, nei giardini di via di Saliceto. E' stato un residente in una via adiacente a chiamare gli agenti, segnalando che un uomo aveva buttato un animale in un cassonetto.

Mentre il cittadino con l'aiuto di alcuni altri passanti ha recuperata la bestiola, un cane di piccola taglia, la polizia si è messa in cerca del soggetto, trovandolo a poca distanza. Secondo quanto riferito da quest'ultimo- che avrebbe ammesso un attacco di ira- il tutto si sarebbe originato quando, mentre il 62enne era a passeggio con compagna e cagnolina al seguito, l'animale avrebbe puntato proprio l'esemplare femmina, per dare luogo a ripetuti tentativi di accoppiamento.

Il cane in questione, recuperato e non ferito, è stato riconsegnato alla proprietaria, una residente poco distante, dalla cui casa l'esemplare era scappato. Per il 62enne invece è scattata la denuncia.