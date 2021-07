Tentano rapina in via di Saliceto: 25enne accoltellato alla gamba

Un giovane di 35 anni, cittadino marocchino, è stato soccorso nella prima serata di ieri nei pressi del Parco della Zucca, per una profonda ferita alla gamba sinistra. Oltre al 118, presente sul posto la polizia che ha avviato accertamenti per risalire all'identità dell'aggressore.

In base a quanto riportato dal ferito, all'aggressione avrebbero partecipato in due. Il 35enne è stato fermato mentre passeggiava in via di Saliceto da un'auto con i due soggetti a bordo.

Dalla vettura è arrivata poi la richiesta di consegnare tutto quello che la vittima aveva con sè. Al diniego, è scattata l'aggressione, con il passeggero che è sceso e ha sferrato la coltellata alla gamba, per poi infierire con alcuni calci. Ora toccherà alla polizia risalire all'identità dei presunti aggressori, che il 35enne ha riferito di non aver mai visto prima. Portato al pronto soccorso per accertamenti, al 35enne sono stati prognosticati 15 giorni per il taglio alla gamba.