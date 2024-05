Via San Carlo, giovane donna trovata morta

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tragica scoperta nella giornata di ieri 30 maggio in via San Carlo a Bologna. Intervenuta sul posto la polizia, ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna sulla quarantina. Gli agenti non hanno potuto far altro che constatare il decesso, le cui cause al momento restano ignote.

Da quanto si apprende, il cadavere è stato trovato nel pomeriggio all'interno di una abitazione. Sul corpo gli operatori intervenuti non hanno notato segni di violenza. Al momento chi indaga tende ad escludere pertanto l'ipotesi dolosa. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso o altro. A delineare il quadro saranno gli accertamenti avviati.